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Российское судно не дошло до места строительства газопровода «Северный поток — 2»

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  • 6.12.2020, 16:21
  • 4,522
Российское судно не дошло до места строительства газопровода «Северный поток — 2»
Иллюстрационное фото

Что об этом известно.

На субботу, 5 декабря, было запланировано возобновление строительства газопровода «Северный поток — 2». И специальная баржа «Фортуна», которая должна заниматься строительством, отправилась в этот же день к месту работ, но вскоре изменила направление движения.

Судно «Фортуна» вышло из порта Висмар, но впоследствии свернуло обратно в направлении порта, сообщает sprotyv.info.

Всего судно преодолело 26 километров от порта. По состоянию на 00:30 ночи на 6 декабря «Фортуна» до сих пор находится недалеко от Висмара.

На сайте Marinetraffic указано новое место прибытия судна – порт Ростока. Впрочем, это все еще далеко от места прокладки «Северного потока — 2».

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