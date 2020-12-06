Президент Литвы требует немедленного ужесточения карантина 6.12.2020, 16:44

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Фото: Delfi

Новые ограничения коснутся многих литовцев.

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает к немедленному ужесточению карантинных ограничений с тем, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Об этом заявил его главный советник Симонас Крепшта, сообщает Delfi.

"Более жесткие меры направлены на сокращение числа встреч между людьми (...), ограничения нацелены также на торговые точки, места учебы, рабочие места и семейное общение", - сказал советник.

"Президент считает, что эти предложения необходимо реализовать немедленно", - добавил он.

На этой неделе правительство Литвы решило ужесточить условия карантина на всей территории страны.

В публичных местах могут собираться только по два человека - до этого разрешалось по пять. Кроме того, ограничена торговля во всех временных местах.

Карантин в Литве был продлен до 17 декабря включительно.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2219 новых случаев коронавирус, умерли 15 человек.

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