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Гомельчане массово поддерживают «Хлебную майстэрню», которая не работала 26 октября

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  • 6.12.2020, 16:50
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Гомельчане массово поддерживают «Хлебную майстэрню», которая не работала 26 октября

Наша сила в солидарности.

В Гомеле проходит акция солидарности с закрытой «Хлебнай майстэрняй», которая не работала в тот самый понедельник — 26 октября, пишут «Сильные новости». Сегодня она открылась, пока только на один день, и люди сразу же выстроились в очередь, чтобы поддержать их.

Меньше чем за полдня гомельчане раскупили трехдневный ассортимент. К двум часам обещают подвезти еще круассанов.

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