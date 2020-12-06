Какой будет погода в начале недели
- 6.12.2020, 18:01
- 1,721
Прогноз синоптиков.
Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси 7 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет малооблачно и без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет порывистый, местами в западных районах - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по западу до минус 10 по востоку страны. Днем будет минус 1 - плюс 7 градусов.