В России определились с вакциной: народу Спутник V, а элите Pfizer 19 6.12.2020, 19:02

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Российские власти заказывают 2,5 миллиона доз иностранной вакцины в стране со 140 миллионным населением.

Буквально вчера Татьяна Голикова, российский вице-премьер ответственный за проведение всенародной вакцинации от коронавируса в России, сообщила просто апокалиптическую новость, о том, что вакцина «Спутник V» несовместима с алкоголем на протяжении 42 дней, что в свою очередь — несовместимо с укладом жизни среднестатистического россиянина, и тут же гибридный ура-патриотизм огорошило еще одно сообщение, пишет для sprotyv.info военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Так, появилась информация о том, что Россия ведет переговоры о закупке 2,5 миллионов доз вакцины Pfizer. Данное сообщение вызвало целый комплекс вопросов, в частности, зачем страна, объявившая о том, что обладает действенной вакциной против коронавируса еще в июле этого года, будет приобретать некий западный препарат, который в российских СМИ всячески критикуют и дискредитируют?

Второй момент это то, что в стране с населением 140 миллионов правительство ведет переговоры о бронировании 2,5 млн. доз, хотя, в той же Венгрии была сделана бронь на 12 млн. доз для страны с населением 9,7 млн.

То есть, фактически, в России, на фоне масштабной вакцинации суррогатом «Спутник V», власти заказывают ограниченную партию вакцины Pfizer для… А, собственно, для кого? Для бабы Марфы, живущей под Магаданом в селе без водопровода, электроснабжения и газификации? Или столяра первой категории Николая, не получающего с лета зарплату и работающего неполную рабочую неделю на неотапливаемом предприятии?

Российские власти заказывают 2,5 млн. доз иностранной вакцины в стране со 140 млн. населением для обеспечения безопасности элиты и лиц как приближенных, так и преданных режиму. Правительство и руководство на местах — от высших чинов до среднего подчинения. Именно та категория, которая лояльна власти, и которая нужна для выполнения своих функций.

Вот такая реальность страны, в которой не прошедший всего цикла клинических испытаний суррогат уже готовы вливать населению, и то с большими проблемами из-за нехватки производственных мощностей, а в то же самое время элита, в том числе и президент, сидят и ждут западную вакцину.

И в контексте всего вышеизложенного, продолжающееся навязывание Украине группой пророссийских лоббистов во главе с Виктором Медведчуком российской вакцины, с огромным количеством побочных эффектов и факторов, нивелирующих ее “действенность”, выглядит еще более глупо, чем до того.

Хотя, думаю, даже из этой ситуации смогут кремлевские пропагандисты сделать ура-патриотическую новость. Например, из-за ограниченных производственных мощностей вакцины “Спутник V” российское правительство взяло на себя риск и употребило неблагонадежную западную вакцину Pfizer, дабы россиянам досталось больше надежной российской панацеи! За это и “героя России” могут начать массово выдавать, как значки октябренка.

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