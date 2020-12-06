Японские ученые выявили, что возраст не влияет на шанс заразиться COVID-19 6.12.2020, 21:57

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Но от него зависит тяжесть течения болезни.

Японские ученые обнаружили, что возраст человека не влияет на его восприимчивость к коронавирусной инфекции. Это заметили, проанализировав данные из стран с самыми большими «пиковыми» показателями эпидемии.

Об этом пишет Naked Science.

Для своего исследования ученые из Университета Хоккайдо, Университета Хиросимы и Юкихико Накати и Университета Аояма Гакуин взяли данные из трех стран ㅡ Италии, Испании и Японии. Эти государства отчитывались о наибольших показателях заболеваний и имели самые полные и репрезентативные данные в открытых источниках.

Ученые создали модели восприимчивости к инфекции в зависимости от возраста, где проверяли возможные «сценарии заболеваний» через симуляции.

В первом варианте симуляции возраст влиял на восприимчивость к вирусу, но не отражался на тяжести болезни и смертности. А во втором наоборот — не сказывался на вероятности заболеть, но влиял на течение болезни и шанс погибнуть. Наиболее близкими к реальным оказались результаты именно второй симуляции.

Таким образом ученые сделали вывод, что дети, подростки, взрослые и пожилые люди при похожих условиях имеют идентичные шансы заразиться. Если различия и есть, то они незначительны.

Что еще известно о коронавирусе?

Исследования вируса SARS-CoV-2 все еще продолжаются, однако ученые уже точно могут сказать, что в основном вирус передается воздухом. При этом заразиться можно даже на расстоянии более 1,5 метра от инфицированного человека, если вы находитесь в плохо проветренном помещении.

Также коронавирус может переживать низкие температуры и заражать человека после размораживания (например, в замороженных продуктах), может жить до 28 дней на твердых поверхностях (например, на экране гаджета или банкнотах) и может заражать человека повторно.

Как себя защитить?

Пока нет вакцины от COVID-19, в общественных местах (магазины, общественный транспорт) рекомендуют носить защитную маску, не касаться руками лица, соблюдать дистанцию не менее 1,5 м друг от друга, а также часто мыть руки и пользоваться антисептиком. Если вы чувствуете признаки заболевания, обратитесь к семейному врачу и самоизолируйтесь.

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