Белоруска рассказала, что сейчас на самом деле происходит в больницах 48 7.12.2020, 9:02

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История 40-летней жительницы Барановичей, заболевшей COVID-19.

Марине 40 лет. Около двух недель назад она ушла на больничный, а недавно у женщины подтвердился коронавирус и диагностирована двусторонняя пневмония. С чего начиналась болезнь и почему COVID-19 страшнее, чем думают многие – в рассказе Марины для intex-press.by:

- Коронавируса я боялась с тех пор, как он только пришел в Беларусь. Когда читала рассказы тех, кто болел, или тех, кто потерял из-за него родственников, мурашки по коже бежали. И хотя многие говорили о том, что рано или поздно этим вирусом переболеют все, я надеялась, что мою семью он обойдет стороной.

Не обошел.

Первые симптомы

Около двух недель назад я почувствовала, что со мной что-то не так. С утра болела голова (давило со всех сторон, тяжелели веки), пропали обоняние и вкус, а к вечеру температура поднялась выше 38 градусов. В этом ужасном состоянии, почти без сна, я провела ночь и поехала в поликлинику. Сама не понимаю, почему не вызвала врача на дом – было так плохо, что не соображала ничего.

Таких, как я (с симптомами заболевания), в «очаге» было человек пять. И даже по внешнему их виду было понятно, как им плохо.

Мне послушали легкие, сердце, посмотрели горло… Открыли больничный и с диагнозом «ОРЗ» отправили лечиться домой. Прописали антибиотик, рекомендовали побольше пить.

Не могла встать с кровати

Сказать, что следующие дней 10 мне было плохо – не сказать ничего. Слабость была такой, что я не могла встать с кровати. Аппетит пропал напрочь: за это время я похудела килограммов на пять. Съедать за день хоть что-нибудь я себя просто заставляла.

Из-за антибиотика началась диарея (врач предупреждала, что такое может быть).

Через каждые два-три дня надо было ездить на прием в поликлинику. Так как муж был на работе, добиралась на такси и за время болезни потратила на это, наверное, ползарплаты. Дойти до автобусной остановки из-за ужасного самочувствия, скорее всего, не смогла бы.

За КТ – 81 рубль

Через дней пять с начала болезни я сдала анализ крови – все показатели были в норме. Но лучше мне не становилось. Единственное – температура не поднималась выше 38 градусов, как раньше. Но и не опускалась ниже 37,4.

Потом врач сказала пройти флюорографию, которая показала какие-то изменения в корнях легких. После этого дали направление на экспресс-тест. И я буквально выпросила направление на КТ (компьютерную томографию). О бесплатном обследовании речи не шло – видимо, КТ назначают лишь самым тяжелым пациентам, которые в больнице лежат. А мне пришлось заплатить почти 81 рубль.

На КТ удалось записаться «сегодня на завтра».

Как конвейер

На следующий день мне надо было сдать тест, пройти КТ и попасть на прием к своему врачу. И все в разных частях города.

После теста я направилась в горбольницу на компьютерную томографию. И то, что я там увидела, не забуду, наверное, никогда. Помимо людей, которые приезжают по направлению терапевтов, туда привозят и пациентов со стационара. На каталках, завернутых в покрывала, в защитных щитках… Не знаю, от кислородного голодания или чего-то еще, но эти люди были синего цвета. Некоторые вообще не двигались. Один, второй, третий…. Как конвейер.

Нас, не из стационара, в очереди было несколько человек. И разговоры были только о коронавирусе. Например, один мужчина рассказывал, какой этот вирус заразный. Будучи больным, он и маску дома носил, и из отдельной посуды ел. Но жена тоже заболела.

«Не представляю, как работают медики»

Все медики, которые там были (и в кабинете КТ, и те, которые привозили больных) – в СИЗах, перчатках, с защитными щитками или респираторами. Я знала, что буду находиться в «грязной» зоне, поэтому тоже надела респиратор (говорят, он лучше защищает). И уже через полчаса он впивался мне в лицо, дышать стало тяжело. Как работают в этом всем «обмундировании» медики, я даже не представляю. К тому же, наверное, морально тяжело каждый день пропускать через себя столько больных людей.

КТ делают быстро – минут 15, это не больно. Раздеваешься до пояса, ложишься на кушетку и прибором в виде кольца тебе сканируют легкие. Примерно через час выдают заключение и диск с электронным результатом исследования.

КТ показало, что у меня двусторонняя пневмония, а тест подтвердил коронавирусную инфекцию. Нет, я не расстроилась. Я просто пришла в ужас от мысли, что больше не могу и что не переживу это все.

«Прийти в себя не могу до сих пор»

К своему врачу в этот день я впервые попала без очереди. Видимо, из-за результатов теста и КТ. Мне назначили новый антибиотик и аспирин (для разжижения крови). В больницу не положили – сказали, что туда направляют только самых тяжелых. «А вы ведь самостоятельно ходите, дышите», – сказала врач.

Прийти в себя от своего нового диагноза и от увиденного в больнице я не могу до сих пор. Как вспомню этих людей на каталках… К тому же чувствую себя плохо. И по нескольку раз в день все это выливается почти в истерику.

Теперь на самоизоляции будет вся моя семья. Хотя какой от этого смысл, если я болею уже почти полмесяца, непонятно. Но главное не это. Главное – сама болезнь, а точнее то, что от нее практически невозможно защититься и никто не знает, от чего зависит ее течение. Кто-то переносит легко, кто-то на ИВЛ, а кто-то и умирает. Как естественный отбор.

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