закрыть
7 декабря 2020, понедельник, 8:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На выборах в парламент Румынии лидирует оппозиция

  • 7.12.2020, 8:03
На выборах в парламент Румынии лидирует оппозиция

Обработаны 95% избирательных бюллетеней.

В Румынии оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) лидирует на выборах в парламент после обработки 95 процентов избирательных бюллетеней. Такие предварительные результаты голосования телеканал Digi 24 приводит в ночь на понедельник, 7 декабря, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию, передает dw.com.

По его данным, СДП получает 29,8 процента голосов, а правящая проевропейская Национал-либеральная партия (НЛП) премьер-министра Лудовика Орбана - 25,11 процента.

Кроме того, в парламент проходят альянс "Союза за спасение Румынии" - Партии свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС), который подержали 14,5 процента избирателей, правонационалистический "Альянс за единство румын" (8,7 процента) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР), набирающий 6 процентов голосов.

Премьер Орбан говорит о победе и планах формировать коалицию

По предварительным данным, явка составила 31,84 процента, став самой низкой с момента свержения социалистического режима Николае Чаушеску в 1989 году.

Между тем премьер Орбан уже объявил о своей победе. У правящей НЛП есть 4 потенциальных партнера для создания коалиции, заявил глава румынского правительства телеканалу Realitatea TV.

Правительство меньшинства Орбана было образовано после отставки в октябре 2019 года левоцентристского кабинета Социал-демократической партии, которая сохранила относительное большинство в парламенте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов
Пусть напьются напоследок
Пусть напьются напоследок Ирина Халип
Мы на пороге победы
Мы на пороге победы «Баста»