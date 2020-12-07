Эксперт: Власти совершают ошибки и не могут обеспечить свою безопасность 2 7.12.2020, 8:12

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В скором времен должна произойти активизация протестов.

Более 300 человек были задержаны на Маршах, которые прошли 6 декабря по всей Беларуси. Оправдывает ли себя дворовая тактика протестов?

На вопросы Thinktanks.by ответил аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко.

- Марш показал устойчивость протеста и подтвердил полезность для протестующих нового формата – собираться по дворам: во-первых, он позволяет сокращать количество задержанных. То есть повышает уровень безопасности. А во-вторых, способствует развитию местных сообществ, что имеет стратегическое значение в перспективе, даже независимо от дальнейшего хода протестов. Более того, когда придет время снова собирать общегородские марши, опыт локальных встреч окажется очень полезным: люди уже знают, когда и с кем собираться.

- Светлана Алексиевич говорит о «накоплении гнева». Как вы оцениваете нынешнее состояние общества?

- Можно по-разному оценивать состояние общества и использовать при этом разные термины. Безусловно, мы наблюдаем позиционную войну. Сейчас происходит фиксация патовой ситуации.

Но при этом очень важно не сделать проигрышный ход. С этой задачей протестующие справляются куда лучше, а власти продолжают совершать ошибки: происходят сливы аудиопереговоров и видеозаписей с камер силовиков, а это значит, что власти не способны обеспечить собственную безопасность.

Или вообще происходят катастрофические вещи, как убийство Романа Бондаренко, когда собственными действиями власти только провоцируют протесты.

Кроме того, продолжается символическая борьба за город. Власти развешивают красно-зеленые флаги во всех возможных и невозможных местах, одновременно активизируя борьбу с красно-белой символикой. Происходит углубление правового дефолта, когда считается одиночным пикетом бело-красно-белый флаг, вывешенный в глубине квартиры. Подобная тактика приводит к ошибочным действиям: власть все равно не уберет всю бело-красно-белую символику, и уж тем более не заставит народ полюбить красно-зеленый флаг.

- По какому сценарию может развиваться противостояние дальше?

- Я думаю, что перед Новым годом, помимо локальных акций, возобновятся и общегородские протесты. Во всяком случае, подобные планы уже озвучивались в соцсетях, к тому же, логично ожидать активизации протеста накануне Нового года.

Новогодние праздники также неизбежно станут протестным очагом. Традиционно по всей стране проходят и массовые мероприятия, и уличные гуляния; будет выглядеть весьма странно, если власти решат запретить Новый год.

Такими мне представляются ближайшие очаги напряжения.

Безусловно, сами протестные настроения никуда не делись – люди просто ищут другие формы протеста. А с появлением дополнительных поводов народ включает дополнительную мобилизацию.

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