Молдова борется с кремлевской гидрой 3 7.12.2020, 8:28

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У Путина не осталось инструментов контроля над постсоветским пространством.

Молдова после поражения прокремлевского марионеточного президента Игоря Додона попала под невероятный прессинг со стороны российских спецслужб. Они реализуют всеобъемлющую гибридную акцию агрессии против молдавской государственности, состоящую из цепи последовательных дестабилизирующих звеньев, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Цель данных действий предполагает организацию острого внутреннего конфликта в ситуации транзита власти в руки нового проевропейского президента Майи Санду. Элементами данной спецоперации выступают: 1. поляризация общественных настроений в республике путем спекуляций на теме русского языка и продвижения ложных месседжей о подготовке поглощения Молдовы со стороны Румынии; 2. Осуществление конституционного переворота и лишение законноизбранного лидера большей части полномочий, чтобы парализовать борьбу с коррупцией; 3. Сохранение бюджетных коррупционных схем; 4. Запуск процесса неконтролируемой федерализации Молдовы путем расширения автономных прав Гагаузии.

В Молдове происходит ползучий государственный переворот, когда уходящий президент, сколотил в парламенте ситуационное большинство для протаскивания самых разрушительных инициатив за всю историю независимой Молдовы. «Хунта Додона-Шора» отправляет страну в глубокий политический нокаут.

Группа кураторов молдавского направления на Лубянке захватила власть в республике и ввергает ее политическое небытие. Важнейшей составляющей процесса является работа десятков пророссийских СМИ и Телеграмм-каналов, которые без устали ретранслируют выгодные Кремлю нарративы.

Объектами атак информационных агрессоров стали Майя Санду, и ее партия PAS, особенно депутат Вероника Рошка, сломавшая микрофон путчистам в парламенте. Также под шквалом нападок политические союзники, особенно экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ. На улицах столицы 6 декабря собралось в районе 50 тысяч их сторонников, которые призвали прекратить узурпацию власти, изгнать из власти воров, укравших 1 млрд.евро, досрочно провести инаугурацию Санду, а также новые выборы парламента. ЕС поддерживает народный протест, указывая, что принятые парламентом законы «поспешные и непрозрачные».

Российские пропагандисты подают митинги, как прорумынские, также вовсю тиражируется новость о рекордах заражений COVID-19 в Молдове, чтобы привязать это к мысли о нежелательности протеста. Особенно постарался помойный щелкопер из ГРУ, работающий в КП Молдова Леня Рябков. Он достаточно слабый журналист, и работает настолько топорно, что аж как-то стыдно за вроде как грозную структуру. К информационной борьбе против молдавского народа подключили и приднестровских марионеток, вроде Вадика Красносельского вещающего о «благородных российских миротворцах», которых нельзя изгонять. Также несколько ранее Молдову и Украину постращал Жириновский, а теперь вот сенатор и сотрудник ФСБ Алексей Пушков заявляет, что Санду провоцирует конфликт с Москвой. Занимательная история получается: российские террористы насилуют Молдову, и она же еще и виновата, мол пытается отбиваться. Страшно подумать, как существо с таким маниакальным мышлением как Пушков, мог растить свою дочь…

Мощнейшие подрывные и прямолинейные акции Кремля в Молдове указывают, что у Путина просто не осталось никаких инструментов контроля над постсоветским пространством, кроме террора. Притягательность российской ориентации катастрофически разрушена, и значит, далее россияне будут действовать все более агрессивно и бесцеремонно.

Это признаки грядущего падения агентурных сетей «путинской недоимперии», это экзистенциальные страхи путинского колосса на глиняных ногах перед хрупкой молдавской женщиной Майей Санду, которой доверил свою судьбу народ Молдовы.

Гидра российских спецслужб и их пособников падет, их время уже ушло, пусть живет независимая Молдова!

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