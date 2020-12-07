Оккупанты в Крыму провалили борьбу с COVID-19 7.12.2020, 8:43

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Специалисты назвали причины.

В оккупированном Крыму существует ряд специфических факторов, которые мешают оккупационным властям эффективно заниматься лечением больных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым в 2017-2018 годах Борис Бабин, пишет «Ассоциация реинтеграции Крыма».

В частности, он отметил, что ситуация импортозамещения и регулирования медицинских препаратов законодательством Российской Федерации закрывает людям в Крыму возможность приобрести эффективные лекарства.

«Кроме того, есть так называемая «таможенная» политика Российской Федерации, которая запрещает ввозить лекарства с материковой Украины в Крым. Вот это, безусловно, нарушает права крымчан на медицинскую помощь», — сказал Бабин.

По его словам, права крымчан на надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние, которое должен обеспечивать оккупант, нарушали массовые мероприятия, которые происходили в Крыму все время пандемии.

«Это парады, обучение, «победобесие», которое у них длилось с апреля по июль. Также влияет ситуация искусственно организованного в Крыму курортного сезона. Потому что в Крыму никто не отменял все эти меры для россиян, которые незаконно приезжали в Крым миллионами человек и, конечно, в условиях пандемии составляли огромные риски для местного населения», — прокомментировал Борис Бабин.

Также он указал, что есть специфические факторы, которые, в частности, сводятся к тому, что так называемая «медицинская реформа» оккупантов, которая в Крыму продолжается с 2014 года по сей день, среди прочего, привела к катастрофической нехватки медперсонала. «Поэтому в Крыму сегодня, как ни странно, медперсонала меньше, чем в больницах на подконтрольной территории», — подвел итог бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым.

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