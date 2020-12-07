Силовики падают на бегу и получают «лещей»: как прошел 120-й день мирных протестов 1 7.12.2020, 8:53

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Народ выиграл еще один бой с незаконной властью.

Вчера в Беларуси 120-й день мирных протестов, уже 18-е воскресенье подряд белорусы вышли на мирные акции. О том, как как этот день прошел в Минске, пишет The Village Беларусь.

С утра силовики начали, как обычно. Стягивать в Минск колонны спецтехники (включая водометы). На Октябрьской площади выставили ограждение, но вскоре его разобрали. Не работали целиком три станции метро — «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига», а на «Площадь Ленина» можно было попасть только через вход у вокзала.

В районе полудня в разных микрорайонах и пригородах Минска начали собираться колонны и ходить по районам. Такие марши, к которым примыкали все больше прохожих прошли в жилых комплексах «Маяк Минска» и «Магистр», в Лебяжьем, в районе «двора перемен», на Ангарской, в Грушевке, у станций метро «Партизанская», «Спортивная» «Площадь Якуба Коласа», в Лошице и во многих других микрорайонах и дворах. Аналогичные шествия состоялись в Колодищах, в Боровлянах и других местах.

Ближе к часу дня состоялись и первые задержания: пришли вести о точечном «хапуне» на улице Столетова, в Уручье, в Сухарево, на Юго-Западе, в Кунцевщине, на «шариках».

Примерно с 11 часов наблюдаются сбои в работе Telegram, причем на мобильных устройствах он не работает ни у одного из мобильных операторов, а также через «Белтелеком»/ByFly. Веб-версия продолжает работать. По данным DownDetector, в Беларуси действительно зафиксирован сбой. Пользователям рекомендуют подключаться через прокси. Также примерно на 15 минут вообще пропадал интернет.

В перехваченном от силовиков разговоре слышно: «Будем работать с колес. Работаем по мужчинам. Женщин не трогаем. Во дворы не забегаем. Как приняли?». Несмотря на это, силовики все равно гонялись за протестующими по дворам.

По состоянию на 14:30 в списке задержанных от волонтеров оказались 24 человека.

Працягваем ставіць відэа маршаў раёнаў у Менску, нам здаецца, гэтая калёна налічвае каля тысячы чалавек. А як вы лічыце? pic.twitter.com/HKoabgLN48 — Радыё Свабода (@svaboda) December 6, 2020

В микрорайоне Восток собралось около сотни человек, к колоннам постоянно подъезжали силовики — и люди рассыпались по дворам, а потом снова выходили. Тем не менее, задержали около пяти человек.

В районе трех часов дня пришли привычные кадры с территории Советского РУВД: задержанные стоят на улице у забора. Странно, что на этот раз их не заставляют поднимать руки. Возможно, потому, что сегодня в Минске мороз около минус 1 градуса, но из-за ветра температура ощущается примерно как -5.

К 16 часам дня было известно уже о 52 задержанных, среди них — знаменитая пенсионерка Нина Багинская и 79 — летняя Лариса Соусь.

Активные задержания проходили у универсама «Рига». На снимках можно разглядеть, что силовики используют микроавтобус с номерами старого образца (красные буквы на белом фоне, причем букв еще две), которые выдавали с 1996 по 2000 годы.

По состоянию на 19:20 правозащитный центр «Весна» собрал 198 фамилий задержанных по всей стране. Из них примерно 170 человек — в Минске. Волонтеры «Списки Окрестина» передают, что по крайней мере троих человек увезли из Московского РУВД на скорой под конвоем.

Но все же задержанных намного больше, чем смогли отследить силовики.

Минская милиция закупила новый калькулятор — теперь не на радиолампах, а на транзисторах, — и смогла посчитать задержанных не вечером следующего дня, а уже вечером дня текущего. Как обычно, МВД считает, что на улицах собрались «небольши группы граждан», но все же задержали более 300 человек, в отношении которых начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Сколько отпустили без протокола — не уточняется.

Отдельный повод для радости: омоновцы так и не научились бегать во всю мощь и, ослушавшись приказа, забежали во дворы. Там скользкий протестный тротуар с небывалым цинизмом напал на силовика и повалил его.

На другом видео можно наблюдать, как при погрузке в грузовик один силовик дает «леща» другому. Возможно, от досады, что не удается справиться с протестующими, которые выходят на улицы уже 4 месяца.

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