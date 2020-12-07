Неумный маневр Кремля 1 Андрей Хохлов, «Росбалт»

7.12.2020, 8:59

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Какие цели преследует криптосоветский режим РФ?

Тема геноцида советского народа во время ВМВ, которую Путин сейчас активно продвигает, вызывает двойственные чувства. С одной стороны, очень хорошо, что вопрос именно так поставлен. Но что мешало товарищу Путину это сделать в начале-середине нулевых, когда еще были живы жертвы национал-социалистов?

Почему именно сегодня понадобилось включить тему геноцида в политическую повестку? У меня есть ощущение, что делается все это не из-за желания добиться справедливости для миллионов русских людей, ставших жертвами безумия тоталитарного режима Гитлера. А в целях минимизировать политические потери для Кремля, который упорно восстанавливает сталинскую модель описания истории XX века.

Вероятно, товарищи не верят в то, что остальной мир, включая китайских друзей, поддержит сталинскую историографию и интерпретацию событий недавнего прошлого. Кроме того, все больше людей в мире воспринимают Сталина и Гитлера как «родственников» в семье упырей. Умные историки давно предупреждали об ошибочности курса на софт-сталинизм: такая волна негатива поднимется в Восточной Европе (так и случилось), и в родном отечестве раскроются старые раны (мы это переживаем здесь и сейчас).

Если же в Кремле считают, что смогут перекрыть тему преступлений советской власти вопросом об ответственности современной Германии за реальный геноцид русского народа в 1941-44 гг., то это весьма неумный маневр. Зверства внешнего врага и внутреннего преступного режима находятся в разных плоскостях общественного сознания. Это вам первокурсник психфака скажет!

В общем, нет ясности, какие цели преследует нынешний, криптосоветский режим РФ, вызывая на беседы 90-летних граждан, переживших страшные времена. К тому же некоторые старики боятся за своих правнуков; советская власть у этих ветеранов до сих пор вызывает ужас.

Андрей Хохлов, «Росбалт»

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