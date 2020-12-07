Медики назвали самый полезный завтрак для людей с диабетом 7.12.2020, 9:58

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Помимо снижения уровня сахара в крови, такие блюда дают еще ряд преимуществ.

Эксперты считают завтрак, включающий яйца, одним из самых полезных для снижения уровня сахара в крови, в том числе при диабете 2 типа, пишет cursorinfo.co.il.

Данный тип диабета характеризуется повышением уровня сахара (глюкозы) в крови из-за проблем с инсулином, часто бывает связан с избыточным весом или семейным анамнезом. Но ученые доказывают, что завтрак, содержащий яйца, обладающие нулевым гликемическим индексом (ГИ), может быть очень полезен для улучшения показателей сахара в крови. Нулевой ГИ означает, что организм не усваивает из продукта количество углеводов, повышающее содержание глюкозы, так что уровень сахара остается стабильным, не происходит его скачков.

Вдобавок яйца содержат много питательных веществ, хорошо насыщают и позволяют чувствовать сытость долгое время, обходясь без перекусов. Это помогает похудеть, поддерживать стройную фигуру.

Многие исследования определили, что именно яйца являются один из лучших вариантов завтрака при диабете 2, поскольку особенно полезны для снижения уровня сахара в крови. Данное резюме озвучила британский врач-диетолог Келли Кеннеди.

«Завтрак важен. Было установлено, что завтракающие люди с диабетом 2 типа реже переедают в течение дня, однако им важно выбирать продукты, который дольше сохраняют чувство сытости. Продукты с низким гликемическим индексом помогают предотвратить скачок сахара в крови в течение всего утра и даже после обеда. Яйца и яичные белки особенно полезны в этом плане», – говорит специалист.

Американская диабетическая ассоциация тоже считает яйца отличным выбором для людей, болеющих диабетом. Одно крупное яйцо содержит всего около половины грамма углеводов и примерно семь граммов белка. Этот продукт также являются отличным источником калия, поддерживающего функции нервов и мышц, улучшающего здоровье сердечно-сосудистой системы.

Помимо того, имеются данные, что включение яиц в привычный рацион диабетиков способствует уменьшению окружности талии и процента жира в организме.

Регулярное употребление яиц может улучшить уровень глюкозы в крови натощак у людей с предиабетом или диабетом 2 типа. Употребление одного яйца в день может снизить риск диабета.+

Что примечательно, у людей с диабетом 2 типа не наблюдается отрицательных изменений липидного профиля при употреблении яиц, которых многие боятся из-за содержания холестерина.

Самый полезный способ приготовления – это легкое вареное яйцо без дополнительных калорий или омлет, наполненный нежирным белком, овощами.

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