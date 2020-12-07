Окно, которое открыла Санду Артем Филипенко

7.12.2020, 11:22

2,068

Майя Санду

Киеву и Кишиневу придется искать компромисс, не поступаясь национальными интересами.

Свой первый официальный визит в качестве президента Республики Молдова Майя Санду намерена совершить в Киев. Подобный выбор не удивителен. Украина, как и Румыния, — страна, с которой Молдова имеет не только общую границу, но во многом и общий интерес.

Но сможет ли Майя Санду обеспечить «разморозку» украино-молдовских отношений и открыть новое окно возможностей?

Начнем с того, что сам период «заморозки» начался относительно недавно, после того как осенью прошлого года президент Молдовы Игорь Додон получил контроль над правительством, разорвав коалицию Партии социалистов (ПСРМ) и проевропейского блока ACUM. До того момента отсутствие контактов на президентском уровне (причиной чего являлась позиция Додона в отношении статуса Крыма) не мешало успешному развитию двусторонних связей и взаимным визитам премьер-министров.

Сближению Украины и Молдовы с 2014 года способствовала как российская агрессия, заставившая Киев по-другому взглянуть на проблему Приднестровья, так и личные отношения президента Петра Порошенко и лидера правившей тогда Демократической партии Молдовы олигарха Влада Плахотнюка. Но в 2019 году Порошенко потерпел поражение на выборах, а Плахотнюк был отстранен от власти после создания «странной коалиции» ПСРМ—ACUM.

Хотя молдовская проевропейская оппозиция критически относится к достижениям внешней политики времен правления Плахотнюка, они все же были. Украина стала рассматривать Приднестровье и расположенный там российский контингент как угрозу, был усилен контроль на приднестровском участке границы, и наконец денонсировано украино-российское соглашение о транзите российских войск, что сыграло на пользу Молдове.

В октябре 2017 года было подписано соглашение о создании совместных пунктов пропуска на украино-молдовской границе, в том числе и на приднестровском участке, где вскоре был открыт первый такой пункт «Первомайск—Кучурган». Сама Майя Санду во время прошлогоднего визита в Киев в качестве премьер-министра подтвердила намерение продолжить создание пунктов пропуска на границе. Намерение бороться с контрабандой она подтвердила и после избрания президентом Молдовы.

Значительного прогресса удалось добиться и в урегулировании вопроса об использовании ресурсов Днестра. В июне 2017 года Верховная Рада ратифицировала украино-молдовский договор о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. (Заметим, что этот документ был подписан еще в 2012 году.) Тогда же стороны договорились создать рабочую комиссию, задачей которой стало урегулирование экологического состояния Днестра. В сентябре 2018 года состоялось первое заседание комиссии, а в апреле 2019 года Украина приостановила строительство шести каскадных гидроэлектростанций на Днестре до тех пор, пока не буду готовы результаты исследования, которое даст ответ на вопрос: как влияют украинские ГЭС на экологию реки?

Днестр является основным источником водоснабжения для Молдовы, среди наиболее крупных потребителей два крупнейших города — Кишинев и Бельцы. В последнее время Днестр существенно обмелел и что виной тому — изменение климата, вырубка карпатских лесов или работа гидроэлектростанций — до конца не ясно. Экологи, как молдовские, так и украинские, винят во всем работу Днестровского гидроузла, куда входит ГЭС-1 (Черновицкая область), ГЭС-2 (Винницкая область) и Гидроаккумуляционная станция (ГАЭС). При этом 17 га ГЭС-2 находятся на территории Молдовы.

В ноябре прошлого года был опубликован отчет молдовско-украинской экспертной группы «Анализ влияния водохранилищ Днестровских ГЭС на состояние Днестра». Впрочем, он не дал однозначного ответа. В отчете лишь отмечена необходимость дополнительных исследований.

В целом у Майи Санду есть база, на которой можно выстраивать взаимовыгодные отношения. К этому перечню стоит добавить также вопросы развития торговли и туризма (молдаване являются одной из самых многочисленных групп иностранцев, посещающих Украину), сотрудничества в рамках ГУАМ, поддержки национальных меньшинств.

Появилась также возможность для формирования консолидированной позиции двух государств, которые стали жертвами российской агрессии и добиваются освобождения оккупированных территорий, выведения российских войск и реинтеграции страны.

Но вместе с тем, нет полной уверенности в том, что открывшееся сегодня окно возможностей будет реализовано. На то есть ряд причин внутреннего и внешнего порядка.

Как уже неоднократно отмечалось, Молдова — парламентская республика, где за внешнюю и внутреннюю политику отвечает утвержденное парламентом правительство. Сейчас у Майи Санду в парламенте нет лояльного большинства. Зато социалисты вполне могут создать коалицию, которая будет работать против новоизбранного президента. Вернее, она уже работает.

Парламент Молдовы 3 декабря в первом чтении одобрил проект о закреплении за русским языком статуса языка межнационального общения и проголосовал за поправки, создающие возможность для возвращения российских информационных и аналитических программ. Кроме того парламент вывел из подчинения президента главную спецслужбу страны — Службу информации и безопасности (СИБ).

Ситуацию могут решить только досрочные выборы, в отношении которых есть определенный общественный и политический консенсус. Даже Игорь Додон признал необходимость их проведения. Правда, он предлагает провести их осенью. Расчет очевиден: не дать Санду воспользоваться победой и загнать ее в ловушку завышенных ожиданий с неизбежным разочарованием.

Однако есть и другой, не менее важный фактор: накопившийся в отношениях Киева и Кишинева потенциал недоверия. Корни уходят еще к началу 90-х годов, когда Украина заняла противоречивую позицию в приднестровском конфликте. Через украинскую территорию в Приднестровье попадали российские «ихтамнеты», а бойцы УНСО под предлогом защиты украинского населения региона от «румынской агрессии» участвовали в боях на стороне приднестровских сепаратистов. Да и в последующем, когда начался процесс мирного урегулирования конфликта, позиция Киева порой была ближе к позиции Москвы, чем Кишинева. Можно вспомнить и весьма сомнительный «план Ющенко», чем-то напоминающий «формулу Штайнмайера» (проведение выборов на неконтролируемой территории с участием международных наблюдателей) и многое другое.

С другой стороны, памятна ситуация и с передачей Украиной небольшого участка берега Дуная в районе Джурджулешты, где Молдова в итоге построила порт в непосредственной близости от украинского порта Рени. Причем, если молдовские эксперты в разговоре обычно указывают, что Молдова должна была получить больше береговой линии, о чем якобы свидетельствуют некие карты, то с украинской стороны можно услышать сетования о «неравноправном обмене» придунайского участка на несколько километров автотрассы Одесса—Рени в районе села Паланка. Сам процесс установления суверенитета Украины над данным участком затянулся на долгие годы, поскольку молдовская сторона не спешила передавать землю под дорогу.

Нечто подобное сейчас происходит и с Днестровским гидроузлом. Рассказ обо всех перипетиях и нюансах споров занял бы отдельную статью. Украина, в частности, намерена получить в аренду более 19 га территории Молдовы, чтобы построить там дамбы и поднять уровень буферного водохранилища на ГАЭС. Что еще более подогревает страсти. Экологический вопрос обрел политическую окраску и используется для нагнетания антиукраинских настроений. Формула проста: украинские энергетики ради прибылей хотят оставить молдаван без воды. В таких условиях, по признанию молдовских экспертов, любой политик (не важно пророссийский или проевропейский) принявший все предложения Киева, обречен на обвинения со стороны оппонентов в сдаче национальных интересов.

Украинская сторона готова взять землю в долгосрочную аренду, а молдовская согласна предоставить ее только на очень короткий срок. Украина намерена рассматривать вопрос в «пакете», увязывая урегулирование вопроса о Днестровском гидроузле с демаркацией границы на оставшихся спорных участках (в том числе в районе Джурджулешты), а в Кишиневе хотели бы решать их по отдельности. И подобные скрытые «дьяволы в деталях» просматриваются и в таких спорных вопросах как совместный контроль на приднестровском участке границы, допуск в Украину автомобилей с приднестровскими номерами и проч. При этом складывается впечатление, что обе стороны искренне боятся, чтобы их не надули, но усиленно прибегают к хитростям и уловкам.

Киеву и Кишиневу придется искать компромисс, не поступаясь национальными интересами.

Артем Филипенко, «Зеркало недели. Украина»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».