Эксперты назвали самые пьющие и курящие регионы России 1 7.12.2020, 11:27

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Алкоголь входит в пятерку наиболее распространенных у россиян способов борьбы с проблемами.

Употребление алкоголя и табака в 2019 году среди российских регионов выше всего было в Магаданской, Сахалинской областях и Хакасии. К таким выводам пришли авторы опубликованного РИА «Новости» рейтинга приверженности вредным привычкам.

Эти три субъекта занимали те же места в аналогичном рейтинге позапрошлого года. Так же в нем на четвертом с конца месте Бурятия. В топ-5 регионов с наибольшей приверженностью вредным привычкам вошла Амурская область, которая опустилась на три позиции по сравнению с 2018 годом.

При составлении рейтинга учитывались шесть показателей: кроме потребления алкоголя и табака считались преступления, совершенные под действием алкоголя или наркотиков, смертность от отравления спиртным, связанные с наркотическими и психотропными веществами преступления.

По данным агентства, первые два аутсайдера списка отличаются повышенными продажами алкоголя на взрослого человека. В Хакасии и Бурятии этот показатель относительно небольшой, но высока доля смертности от алкоголя и преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Меньше всего пьют и курят на Северном Кавказе: в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Первые две республики занимали те же места в 2018 году, Ингушетия и Кабардино-Балкария поменялись за год местами. Замыкает пятерку самых «здоровых» регионов Тамбовская область, которая была девятой.

Эксперты связывают слабое распространение алкоголя и табакокурения среди жителей южных республик с менталитетом людей и строгими традициями.

Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край также входят в топ-10 субъектов с низким потреблением алкоголя, однако там (кроме Ставрополья) высокие показатели табакокурения.

Москва, по сравнению с 2018 годом, поднялась в списке с 57-й на 49-ю строчку, Санкт-Петербург — с 70-й на 63-ю. Для столицы наиболее распространенной вредной привычкой остается курение. В Петербурге остро стоит проблема распространения наркотиков.

В среднем по стране сокращается потребление алкоголя, что авторы исследования объясняют все большей популярностью здорового образа жизни среди населения. В связи с этим сокращается и число преступлений, совершенных пьяными людьми.

В декабре опрос исследовательского холдинга «Ромир» показал, что алкоголь входит в пятерку наиболее распространенных способов борьбы с тревогой у россиян — таким образом борются с проблемами 17% респондентов.

По данным исследования Росалкогольрегулирования, во время весенней самоизоляции жители страны стали больше покупать крепкий алкоголь. С апреля по июнь продажи виски, рома, текилы и других напитков, кроме водки и коньяка, выросли на 22%.

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