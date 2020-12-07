В Украине впервые с августа зафиксировано снижение недельного прироста больных COVID-19 7.12.2020, 11:39

Фото: ТАСС

Количество тестирований не уменьшилось.

Как стало известно сайту Charter97.org из брифинга министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в Украине снизился недельный прирост больных коронавирусной инфекцией.

«Если на позапрошлой неделе, то есть с 23-го по 29 ноября, у нас было 96 936 [новых случаев], то сейчас за неделю (с 30 ноября по 6 декабря) – 89 322. То есть почти на 7,5 тыс. меньше», – сказал Максим Степанов.

Отметим, что тестирований было проведено примерно одинаковое количество на прошлой и позапрошлой неделе – около 279 тыс.

По данным Степанова, снизилось и число госпитализированных с подозрением на коронавирус и с подтвержденным COVID-19: на прошлой неделе таких было 10 100, на позапрошлой – 11 606.

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