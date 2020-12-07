До победы! 7.12.2020, 11:52

Пока основные требования не выполнены, белорусы будут выходить каждый день.

Вчера беларусы гуляли до самой ночи!

Около 40 акций протеста прошли только в одном Минске, плюс регионы (Более 60 городов, агрогородков, деревень и посёлков) Десятки тысяч участников, пишет телеграм-канал «Баста!».

Мы в очередной раз показали и режиму, и всему миру, что ни репрессии, ни погода, не остановят нас!

Мы требуем:

- Отставки диктатора

- Освобождения всех

политических заключённых

- Расследование убийств и пыток, привлечение виновных к ответственности

Пока наши основные требования не будут выполнены - мы будем выходить каждый день!

В каждом городе! В каждом районе! В каждом дворе!

До победы!

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