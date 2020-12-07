До победы!
- 7.12.2020, 11:52
Пока основные требования не выполнены, белорусы будут выходить каждый день.
Вчера беларусы гуляли до самой ночи!
Около 40 акций протеста прошли только в одном Минске, плюс регионы (Более 60 городов, агрогородков, деревень и посёлков) Десятки тысяч участников, пишет телеграм-канал «Баста!».
Мы в очередной раз показали и режиму, и всему миру, что ни репрессии, ни погода, не остановят нас!
Мы требуем:
- Отставки диктатора
- Освобождения всех
политических заключённых
- Расследование убийств и пыток, привлечение виновных к ответственности
Пока наши основные требования не будут выполнены - мы будем выходить каждый день!
В каждом городе! В каждом районе! В каждом дворе!
До победы!