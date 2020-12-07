Ученые запустили «искусственное Солнце» 2 7.12.2020, 11:58

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Фото: AFP

Эксперимент проходит в китайском городе Чэнду.

В Китае ученым удалось запустить “искусственное солнце”, которое должно генерировать термоядерную энергию. Соответствующие эксперименты проводятся в городе Чэнду, пишет lenta.ua.

Специалисты из исследовательского центра занимаются изучением термоядерного реактора, являющегося представителем новой генерации таких устройств. Указанная разработка способна сохранять работоспособность при температуре, которая в десять раз превышает показатели ядра Солнца. В частности, аппарат под названием HL-2M типа токамак “нагревается” до 150 млн градусов по Цельсию. Этот результат практически втрое выше предыдущей модели, носившей наименование HL-2A. Устройство походит на вакуумную камеру, где за счет магнитного поля выполняется вращение нагретой плазмы.

Авторы работы указывают, что реакция синтеза наблюдается за счет экстремально высоких температур. Отмечается также, что аппарату под силу удерживать магнитную плазму на протяжении 10 секунд.

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