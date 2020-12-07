закрыть
7 декабря 2020, понедельник, 15:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Елена Левченко жестко ответила министру спорта

14
  • 7.12.2020, 12:07
  • 10,675
Елена Левченко жестко ответила министру спорта
Елена Левченко
Фото: tut.by

Известная баскетболистка озвучила мысли сотен белорусских спортсменов.

Как пишет «Салiдарнасць», министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в эфире «Беларусь 1» заявил:

— Сегодня спортсменам нужно думать о том, как поднимать престиж нашего государства на мировой арене.

Ответ баскетболистки Елены Левченко приводит Белорусский фонд спортивной солидарности:

— Поднимать престиж кого? Страны, которая репрессирует своих спортсменов?! Вам плевать на спортсменов, вам важны только медальки и места. А, ну и чтобы рты не открывали да бумажки подписывали!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов
Пусть напьются напоследок
Пусть напьются напоследок Ирина Халип
Мы на пороге победы
Мы на пороге победы «Баста»