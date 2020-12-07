Елена Левченко жестко ответила министру спорта

Елена Левченко жестко ответила министру спорта14
- 7.12.2020, 12:07
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Известная баскетболистка озвучила мысли сотен белорусских спортсменов.
Как пишет «Салiдарнасць», министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в эфире «Беларусь 1» заявил:
— Сегодня спортсменам нужно думать о том, как поднимать престиж нашего государства на мировой арене.
Ответ баскетболистки Елены Левченко приводит Белорусский фонд спортивной солидарности:
— Поднимать престиж кого? Страны, которая репрессирует своих спортсменов?! Вам плевать на спортсменов, вам важны только медальки и места. А, ну и чтобы рты не открывали да бумажки подписывали!