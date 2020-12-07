закрыть
7 декабря 2020, понедельник, 15:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Весь мир за нас!

1
  • 7.12.2020, 13:11
  • 2,556
Весь мир за нас!

Солидарность не знает границ.

Акции солидарности с Беларусью в эти выходные прошли во многих странах мира.

В Чикаго провели воскресную акцию солидарности с белорусским народом.

Диаспора белорусов Сиэтла также поддерживает всех небезразличных граждан.

Белорусы с Атланты желают землякам счастливого рождества, сообщает телеграм-канал «Баста!».

На фото и видео, которые опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%»:

Австралия, Сидней

Великобритания, Лондон

Германия, Берлин

Германия, Дюссельдорф

Израиль, пустыня Негев

Норвегия, Осло

Польша, Белосток

Россия, Санкт-Путербург

США, Миннеаполис

Швеция, Гётеборг

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов
Пусть напьются напоследок
Пусть напьются напоследок Ирина Халип
Мы на пороге победы
Мы на пороге победы «Баста»