В Польше зафиксирован резкий спад заражений COVID-19 5 7.12.2020, 13:02

5,773

Фото: agencja gazeta

Количество суточных заражений упало более чем в два раза.

Как стало известно сайту Charter97.org, в Польше зарегистрировано 4423 новых случая заражения COVID-19. Сообщается также, что 92 человека умерли.

Это существенное снижение. Отметим, что в воскресенье Минздрав Польше сообщил о 9 176 заражениях, в субботу — 12 430, в пятницу — 13 239, а в четверг — 14 838.

Министерство здравоохранения сообщило, что в больницах находятся 19 917 человек, а 1886 человек находятся на ИВЛ.

Отмечается, что выполнено более 20,2 тысяч тестов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».