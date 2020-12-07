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В Польше зафиксирован резкий спад заражений COVID-19

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  • 7.12.2020, 13:02
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В Польше зафиксирован резкий спад заражений COVID-19
Фото: agencja gazeta

Количество суточных заражений упало более чем в два раза.

Как стало известно сайту Charter97.org, в Польше зарегистрировано 4423 новых случая заражения COVID-19. Сообщается также, что 92 человека умерли.

Это существенное снижение. Отметим, что в воскресенье Минздрав Польше сообщил о 9 176 заражениях, в субботу — 12 430, в пятницу — 13 239, а в четверг — 14 838.

Министерство здравоохранения сообщило, что в больницах находятся 19 917 человек, а 1886 человек находятся на ИВЛ.

Отмечается, что выполнено более 20,2 тысяч тестов.

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