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В ЕС утвердили «европейский акт Магнитского»

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  • 7.12.2020, 13:18
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В ЕС утвердили «европейский акт Магнитского»

Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря", - написал он в Twitter.

В октябре Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, наподобие Акта Магнитского в США.

Новый санкционный механизм должен ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире.

Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.

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