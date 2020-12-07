В ЕС утвердили «европейский акт Магнитского»1
- 7.12.2020, 13:18
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Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.
Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.
"Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря", - написал он в Twitter.
В октябре Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, наподобие Акта Магнитского в США.
Новый санкционный механизм должен ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире.
Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.
and there the EU foreign ministers approved the EU human rights sanctions regime. will enter into force on 10 Dec. #MagnitskyAct #Russia #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020