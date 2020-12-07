Ведущие инженеры завода «Нафтан» присоединились к стачке 2 7.12.2020, 13:54

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Национальную забастовку поддержали незаменимые для предприятия люди.

Среди бастующих работников белорусских предприятий есть люди с большим стажем работы на производстве. Несколько телеграм-каналов разместили их видеообращения.

К забастовке присоединился ведущий инженер «Нафтана» Юрий Гашев. В августе Гашев обращался к руководству с предложениями по улучшению социально-экономических условий работы предприятия, однако ни одно из них не было выполнено, а давление на забастовочное движение даже усилилось.

«Новому директору «Нафтана» и председателю Белхимпрофсоюза не нужны ни инженерное, ни экономическое, ни социальное улучшение работы завода. Видя и понимая все происходящее, 7 декабря я не выхожу на работу и присоединяюсь к общенациональной забастовке до выполнения выдвинутых требований. Жыве Беларусь!» - заявил инженер.

Присоединился к бастующим и еще один инженер «Нафтана» Игорь Бутовский, работающий в группе технического надзора предприятия. Он отработал на заводе 24 года.

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