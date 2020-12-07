Мэр Львова Андрей Садовый заразился COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый заразился COVID-191
- 7.12.2020, 13:41
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Глава украинского города продолжит работать.
Городской председатель украинского Львова Андрей Садовый заразился коронавирусом, сообщает "Украинская правда".
"Позитивный ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться.
Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат вы уже знаете.
Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет", - сообщил мэр Львова.