Коронавирусная рулетка 7.12.2020, 14:55

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Чем обернется «массовая вакцинация» для россиян?

"В Москве началась вакцинация от коронавируса. При этом вакцина еще недостаточно протестирована. Действительно ли она поможет или же потом все-таки можно будет заболеть Covid-19? Раннее начало вакцинации - это вопрос престижа для Путина", - пишет немецкий журнал Der Spiegel (перевод — inopressa.ru).

"Дмитрий Бабаков - один из первых, кто в субботу получил в Москве вакцину от коронавируса, - повествует журналистка Кристина Хебель. - Но прежде чем в 68-й поликлинике медсестра сделала ему укол в левую руку, 42-летнему мужчине пришлось ответить на многие вопросы: когда он в последний раз болел, когда и какие прививки он делал. (...) Москва - первый город в мире, начавший такую масштабную и организованную вакцинацию граждан от коронавируса. Создано уже 70 центров вакцинации, должны открыться еще 100".

"О начале вакцинации от коронавируса президент Владимир Путин объявил в среду. Вероятно, время было выбрано не случайно: несколькими часами ранее Великобритания первой в мире одобрила вакцину майнцской компании Biontech и ее американского партнера Pfizer. (...) Поэтому и Путин в свою очередь объявил о начале "масштабной вакцинации". В конце концов, речь идет о престиже страны, говорит эпидемиолог Василий Власов из Московской Высшей школы экономики. Он говорит о политических причинах: "Россия стала второй после Китая страной, располагающей вакциной, и сейчас мы не можем позволить британцам обогнать нас", - отмечает Власов".

При этом, указывает издание, "российская вакцина еще не испытана до конца. Третья фаза клинических испытаний с участием 40 тыс. добровольцев будет продолжаться до конца января". "К сожалению, есть много неопределенных и неясных моментов. Меня беспокоит, что пока отсутствуют результаты третьей фазы испытаний", - говорит эпидемиолог Власов. Кроме того, по его словам, не опубликованы исходные данные первой и второй фаз испытаний. Сам он, прежде чем вакцинироваться, хочет дождаться их публикации", - передает издание.

"Он не единственный, у кого есть сомнения относительно "Спутника V", - отмечает автор статьи. - Согласно опросу независимого института изучения общественного мнения "Левада-Центр", 59% респондентов пока не хотят вакцинироваться. Москвич Бабаков не придает особого значения таким опросам: "В конце концов, вакцина основывается на уже успешно разработанном препарате", - говорит он. На это указывает и глава центра Гамалеи".

"(...) Россия хочет быть в числе первых в гонке за вакцину от коронавируса, - пишет Der Spiegel. - (...) Но для Кремля речь идет не только о престиже. Он испытывает острую необходимость в вакцине. Ведь ситуация с коронавирусом в собственной стране далека от благоприятной. В то время как в Москве стартовала программа вакцинации, власти регистрировали новые антирекорды: почти 29 тыс. новых заражений и более 500 смертей за сутки. И это только официальные данные. Эксперты предполагают, что число умерших от коронавируса и с коронавирусом в 3-4 раза превышает официальные данные".

"Не только в Москве, но и в других городах все еще открыты кафе, рестораны, магазины и фитнес-центры. На фоне экономического кризиса Россия едва ли может позволить себе полностью "выключить" общественную жизнь на несколько недель, как это было весной. К тому же у многих россиян нет накоплений", - говорится в статье.

"То, что Путин сейчас говорит о масштабной, а не о массовой вакцинации, наглядно показывает ситуацию в России. Если еще несколько месяцев назад сообщалось, что до конца года будет доступно более 30 млн доз вакцины, то сейчас речь идет лишь о 2 млн", - отмечает Der Spiegel.

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