Доля России на мировом рынке оружия рухнула вдвое 3 7.12.2020, 15:07

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иллюстрационное фото

Лидируют по-прежнему Соединенные Штаты.

Доля российских компаний среди 25 крупнейших мировых производителей оружия в 2019 году составила 3,9%, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). В 2018 году, по данным экспертов, она оценивалась в 8,6%, сообщает РБК.

В нынешний рейтинг топ-25 компаний вошли российские «Алмаз-Антей» и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В 2019 году их доходы совокупно уменьшились на $634 млн по сравнению с предыдущим, отмечают эксперты. По словам исследователя SIPRI Александры Куимовой, основными вызовами для ОСК стали «конкуренция на внутреннем рынке и сокращение государственных расходов на модернизацию флота».

Из группы лидеров выпала третья российская компания — Объединенная авиастроительная корпорация, продажи которой, пишет SIPRI, упали на $1,3 млрд в прошлом году.

В рейтинге, посвященном 2018 году, Россия занимала второе место на мировом рынке оружия, уступив США. В нынешнем докладе эксперты не уточняют, на какой позиция находится Россия по доле продаж оружия и военных услуг. Лидируют по-прежнему Соединенные Штаты. По оценкам SIPRI, всего в число крупнейших военных производителей в 2019 году вошло 12 американских компаний с общей долей в 61%. Пять военно-промышленных компаний, возглавивших топ-25, базируются в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics, объем их продаж составил $166 млрд.

Вторая по величине доля продаж в общем объеме продаж вооружений топ-25 пришлась на Китай — 16%. В рейтинге оказались четыре компании из этой страны: Aviation Industry Corporation of China, China Electronics Technology Group Corporation, China North Industries Group Corporation и China South Industries Group Corporation. По сравнению с 2018 годом совокупная выручка выросла на 4,8%.

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