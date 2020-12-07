Белорусские спортсмены рассказали, почему они борются с бандформированиями Лукашенко
- 7.12.2020, 15:04
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Мощное видео.
Белорусские спортсмены записали свои истории о том, с чем пришлось столкнуться после задержаний лукашенковскими бандформированиями.
Константин Палей, дзюдо:
В качестве протеста в СИЗО я объявил голодовку.
Иван Ганин, кикбоксинг:
Меня арестовали, избили и посадили в тюрьму, потому что я против насилия. Нас было шестеро в маленькой тюремной камере.
Александра Ситникова, муай-тай:
Нас лишили самого элементарного - горячей воды, отопления и даже чистой питьевой воды. У всех нас есть коронавирус.
Мария Шакуро, регби:
Ночью нас заставляли спать на металлических решетках, а яркий свет не выключался.
Евгений Веревка, футбол:
Нам не разрешали принимать душ, пользоваться обычным туалетом и дышать свежим воздухом.
Андрей Кравченко, легкая атлетика:
Нас лишили основных прав, некоторых из нас лишили подготовки к Олимпийским играм. И все это потому, что мы хотим, чтобы насилие прекратилось