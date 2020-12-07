Белорусские спортсмены рассказали, почему они борются с бандформированиями Лукашенко 7.12.2020, 15:04

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Мощное видео.

Белорусские спортсмены записали свои истории о том, с чем пришлось столкнуться после задержаний лукашенковскими бандформированиями.

Константин Палей, дзюдо:

В качестве протеста в СИЗО я объявил голодовку.

Иван Ганин, кикбоксинг:

Меня арестовали, избили и посадили в тюрьму, потому что я против насилия. Нас было шестеро в маленькой тюремной камере.

Александра Ситникова, муай-тай:

Нас лишили самого элементарного - горячей воды, отопления и даже чистой питьевой воды. У всех нас есть коронавирус.

Мария Шакуро, регби:

Ночью нас заставляли спать на металлических решетках, а яркий свет не выключался.

Евгений Веревка, футбол:

Нам не разрешали принимать душ, пользоваться обычным туалетом и дышать свежим воздухом.

Андрей Кравченко, легкая атлетика:

Нас лишили основных прав, некоторых из нас лишили подготовки к Олимпийским играм. И все это потому, что мы хотим, чтобы насилие прекратилось

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