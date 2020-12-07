Белоруску из Швейцарии осудили на два с половиной года колонии

Белоруску из Швейцарии осудили на два с половиной года колонии7
- 7.12.2020, 15:23
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Наталья Херши свою вину не признала.
На женском марше 19 сентября Наталья Херши сорвала балаклаву с ОМОНовца, после чего на нее завели уголовное дело. Сегодня она выступила в суде Советского района Минска с последним словом. Суд вел Сергей Шатило, сообщает «Радыё Свабода».
При задержании, согласно служебному рапорту, женщина не подчинилась требованию сотрудников пройти в спецотранспорт и «оказала сопротивление с насилием» в отношении бойца ОМОН Сергея Кончика: вырывалась и упиралась, поцарапала 22-летнему милиционеру лицо, стянула с него балаклаву, тем самым испортив форменное обмундирование, и нанесла «телесные травмы».
Женщина свою вину не признала.
Первое судебное заседание прошло 4 декабря. Прокурор просила присудить Наталье Херше 2 года 6 месяцев лишения свободы, а также выплатить пострадавшему ОМОНовцу 1 000 рублей компенсации морального вреда.
Размер царапины у глаза был длиной 1 сантиметр, стоимость балаклавы — 1 рубль, прозвучала на первом судебном заседании из материалов дела.
Первоначально потерпевший Сергей кончик потребовал от Натальи Херши 100 рублей в качестве компенсации морального вреда, однако уже во время заседания повысил сумму до 1000 рублей.