Белоруску из Швейцарии осудили на два с половиной года колонии 7 7.12.2020, 15:23

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Натальля Хершэ (у белых джынсах) падчас жаночага маршу 19 верасьня.

Наталья Херши свою вину не признала.

На женском марше 19 сентября Наталья Херши сорвала балаклаву с ОМОНовца, после чего на нее завели уголовное дело. Сегодня она выступила в суде Советского района Минска с последним словом. Суд вел Сергей Шатило, сообщает «Радыё Свабода».

При задержании, согласно служебному рапорту, женщина не подчинилась требованию сотрудников пройти в спецотранспорт и «оказала сопротивление с насилием» в отношении бойца ОМОН Сергея Кончика: вырывалась и упиралась, поцарапала 22-летнему милиционеру лицо, стянула с него балаклаву, тем самым испортив форменное обмундирование, и нанесла «телесные травмы».

Женщина свою вину не признала.

Первое судебное заседание прошло 4 декабря. Прокурор просила присудить Наталье Херше 2 года 6 месяцев лишения свободы, а также выплатить пострадавшему ОМОНовцу 1 000 рублей компенсации морального вреда.

Размер царапины у глаза был длиной 1 сантиметр, стоимость балаклавы — 1 рубль, прозвучала на первом судебном заседании из материалов дела.

Первоначально потерпевший Сергей кончик потребовал от Натальи Херши 100 рублей в качестве компенсации морального вреда, однако уже во время заседания повысил сумму до 1000 рублей.

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