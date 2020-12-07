Очереди на границе: выезда из Беларуси в ЕС ждет более 1,5 тысячи фур 7.12.2020, 15:48

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иллюстрационное фото

Cмая напряженная обстановка — на литовском направлении.

По данным Госпогранкомитета на 14.00 7 декабря, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 400 грузовиков, «Бенякони» — 250, «Привалка» — 190, «Котловка» — 230, пишет tut.by.

Очереди есть и на выезде в Латвию: в пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны» ждут по 100 грузовиков.

На белорусско-польской границе в «Брузгах» стоят более 140 грузовых автомобилей, в «Берестовице» — 90, «Козловичах» — 80.

— Одна из причин скопления транспорта — традиционное увеличение потока на границе в связи с завершением календарного года и необходимостью исполнения всех обязательств по контрактам, — рассказали в ГПК.

Вместе с тем моменты, о которых в ведомстве говорили ранее, никуда не исчезли:

падение общей пропускной способности в связи с закрытием сопредельными странами ряда пунктов пропуска, что прямо пропорционально влияет на рост нагрузки работающих погранпереходов;

выгодность литовского направления с точки зрения ввоза топлива на территорию ЕС;

несоблюдение службами сопредельных стран соглашений по оформлению определенного количества транспорта за единицу времени.

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