Президент Литвы утвердил новое правительство во главе с Ингридой Шимоните 7.12.2020, 17:21

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Ингрида Шимоните

Кто занял ключевые посты?

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об утверждении правительства во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните.

Об этом сообщает телерадиокомпания LRT.

"Сегодня я подписал указ об утверждении сформированного Кабинета министров Литовской Республики во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните", - заявил Науседа.

Он отметил, что правительство начнет работать в сложный для Литвы период, то есть во время пандемии коронавируса.

"У меня было много дискуссий с кандидатами в министры, и я могу твердо сказать, что во многих случаях наши позиции, принципы, планы, стратегии пересекаются, поэтому я надеюсь продолжить тесное сотрудничество со взглядом в одном направлении, и я верю, что мы можем много сделать для Литвы", - сказал Науседа.

Шимоните напомнила, что программа нового правительства будет представлена Сейму во вторник. Она выразила надежду, что новое правительство скоро начнет выполнять свои обязанности.

Как уже сообщалось, МИД Литвы возглавит Габриелюс Ландсбергис.

Он является лидером консервативной партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и бывшим депутатом Европарламента, в котором входил в "Европейскую народную партию" и активно поддерживал Украину, в частности в вопросе санкций против РФ за ее агрессию.

Ландсбергис сменит на посту министра иностранных дел Линаса Линкявичюса - неизменного главу МИД Литвы с конца 2012 года.

Министерство финансов возглавила Гинтаре Скайсте, Министерство обороны - Арвидас Анушаускас, Министерство внутренних дел - Агне Билотайте, Министерство здравоохранения - Арунас Дулькис, Министерство социальной защиты и труда - Моника Навицкене, Министерство образования, науки и спорта - Юргита Шюгждинене, Министерство энергетики - Дайнюс Крейвис, Министерство сельского хозяйства - Кястутис Навицкас, Министерство экономики и инноваций - Аушрине Армонайте, Министерство юстиции - Эвелина Добровольска, Министерство транспорта - Марюс Скуодис, Министерство окружающей среды - Симонас Гентвилас, Министерство культуры - Симонас Кайрис.

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