СМИ: Из одного из четырех российских «самолетов судного дня» украли радиоаппаратуру 9 7.12.2020, 17:41

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Фото: М. Брянский / planespotters.net

Воры проникли на территорию авиационного научно-технического комплекса.

По сообщениям СМИ, один из четырех построенных в России «самолетов судного дня» оказался непригоден — оттуда украли радиоаппаратуру. Это сообщает TJournal.

Воры проникли на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева и украли из Ил-80 с бортовым номером RA-86149 радиоаппаратуру. Первым об этом сообщил РЕН ТВ, а позже — телеграм-канал 112.

По данным журналистов, следы кражи заметили 4 декабря, техники заметили пропажу 39 блоков радиостанций и пяти плат из пяти таких же демонтированных блоков. На базе комплекса самолет проходил мероприятия, связанные с продлением ресурса и модернизацией.

«Инженер по эксплуатации ВС рассказал, что на ТАНКТ производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. Последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы», — сообщил источник РЕН ТВ.

Следователи сняли отпечатки пальцев предполагаемых преступников и нашли отпечатки следов их обуви.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США, так там назвали пункт управления войсками, который должен был эвакуировать высшее военное руководство страны во время войны. У США эти функции выполняет E-4B на базе Boeing 747.

RA-86149 — один из четырех «самолётов судного дня» России, построенных на базе пассажирских лайнеров Ил-86. Первый полет он совершил в мае 1985 года. Информация о Ил-86 засекречена, известно только о том, что на борту установлена аппаратура для управления всеми видами и родами Вооруженных сил. Один из Ил-80 принимал участие в параде в честь Дня Победы в 2010 году в Москве.

Ил-80 оборудован средствами защиты от оружия массового поражения и может действовать автономно. Он также способен связываться с военными и гражданскими спутниками. В задней части самолета установлена выпускная передающая антенна для связи с подводными лодками. По разным данным, ее длина — от четырех до восьми километров. В самолете нет иллюминаторов — чтобы экипаж и пассажиры не ослепли от вспышки близкого ядерного взрыва.

14 октября 2020 года источник ТАСС рассказал, что в России появится новый «самолет судного дня» — его построят на базе Ил-96−400М. «Это значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками», — сообщил собеседник журналистов.

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