В Украине вакцинация от коронавируса пройдет в три этапа 7.12.2020, 17:55

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Кто первым получит препарат?

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью liga.net.

По его словам, первый этап вакцинации наступит тогда, когда общее количество препаратов не будет превышать 10% от населения страны. Во время этого этапа вакцину получат:

медработники;

военные, которые принимают участие в Операции Объединенных сил;

работники социальной сферы;

жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых и т. п.).

Второй этап, подчеркнул Кузин, начнется, когда количество вакцин будет 11−20% от населения Украины. На этом этапе вакцину от коронавируса смогут получить:

люди в группе риска (больные от 60 лет);

работники учреждений образования;

работники силовых структур и МИД;

заключенные и арестованные;

персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Заключительный третий этап начнется только в том случае, когда количество вакцин в Украине будет на уровне 21−50% от количества населения, добавил и.о. главы ЦОЗ. При такой ситуации вакцину смогут получить все больные от 18 до 59 лет, а также другие категории населения, у которых есть высокий риск подхватить вирус.

Кузин также уточнил, что если высшая по рейтингу группа будет отказываться от вакцинации, то в таком случае препарат пойдет следующим по уровням группам.

Когда вакцина от коронавируса появится в Украине

Украина в рамках инициативы COVAX подписала технические документы о предоставлении 8 млн доз вакцины от COVID-19, которые должны поступить ориентировочно весной 2021 года.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что при закупке вакцины государство сразу обеспечит бесплатное вакцинирование людей из групп риска.

Пока неизвестно, вакцина чьего производства будет доставлена в Украину — переговоры ведутся со всеми компаниями. Однако в Минздраве заверили, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.

По словам президента Владимира Зеленского, приоритет в иммунизации от коронавируса в Украине будет касаться в первую очередь:

медработников,

военных,

учителей,

лиц из групп риска, в частности, людей в возрасте от 60 лет.

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