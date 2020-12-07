Gallup: Байден уже популярнее, чем Трамп когда-либо был 7 7.12.2020, 19:05

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Фото: facebook.com

Опубликованы результаты соцопроса.

Рейтинг избранного президента Джо Байдена после выборов вырос на шесть процентов до 55 по сравнению с опросом, который провели прямо перед выборами 3 ноября. В то же время, рейтинг президента Дональда Трампа снизился на три процента до 42, говорится в исследовании Gallup.

Текущий рейтинг Байдена является самым высоким с февраля 2019 года. Это было за два месяца до того, как он объявил о своем выдвижении в президенты. Тогда его поддерживали 56%. Последний рейтинг Трампа не соответствует самому высокому рейтингу его президентства. 49% было в апреле – на первых стадиях пандемии коронавируса.

Социолог Гарри Энтен сказал, что выборы 2020 года стали такими же, как и почти все выборы с участием действующего президента, когда в основном за результат говорило отношение избирателей именно к президенту, а не к его визави.

“Но недостаточно внимания уделили тому факту, что претендент – довольно популярный парень. Он не позволил Трампу сделать эти выборы выбором меньшего из двух зол.

Байден сегодня более популярен, чем Трамп, с тех пор, как он выдвинул свою кандидатуру на пост президента в июне 2015 года.

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