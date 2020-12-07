До -12°С ожидается в Беларуси во вторник 4 7.12.2020, 19:20

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Будет без осадков.

Порывистый ветер и до 12 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность, будет без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с, ночью местами в западных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 по западу до 12 градусов мороза по востоку страны, днем будет 1-6 градусов ниже нуля.

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