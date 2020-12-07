Ученые рассказали, как защититься от коронавируса в машине 3 7.12.2020, 19:26

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фото: istockphoto.com

Также они выяснили, помогает ли система вентиляции снизить риск инфицирования.

Исследователи из Университета Брауна в США нашли способ, как защищаться от заражения COVID-19 в салоне машины. Результаты их работы опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые смоделировали на компьютере воздушные потоки внутри автомобиля, сделав разные комбинации открытых и закрытых окон. Пассажир находился на заднем сиденье с противоположной стороны от водителя. Изучив все модели, ученые сделали вывод: чем больше открыть в салоне окон, тем ниже будет концентрация частиц, которые передаются по воздуху между водителем и пассажиром.

При этом если окно открыто только рядом с пассажиром, то риск заражения это не снизит, поскольку воздух пройдет через весь салон и выйдет сквозь это окно.

Также исследователи отметили, что из-за разницы давления воздушный поток чаще проникает через заднее окно и выходит сквозь переднее. Если оба окна (с противоположных сторон) будут открыты, то у водителя немного больший риск заразиться, чем у пассажира.

Тем временем вентиляция при закрытых окнах никак не влияет на риск инфицирования.

Ученые обратили внимание на то, что даже все открытые окна – это не гарантия от заражения, водителям и пассажирам советуют носить маски.

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