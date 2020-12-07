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Виктор Бабарико: Мы выбираем путь, по которому нам предстоит пройти

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  • 7.12.2020, 21:04
  • 2,417
Виктор Бабарико: Мы выбираем путь, по которому нам предстоит пройти
ВИКТОР БАБАРИКО
ФОТО: BABARIKO.BY

Стены рухнут!

Выдвигавшийся кандидатом в президенты Беларуси экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын - глава его избирательного штаба Эдуард Бабарико, были арестованы карателями еще в июне. Уже полгода они находятся в тюрьме КГБ. Виктор Бабарико был сильным соперником на выборах, и поэтому узурпатор, который не умеет сражаться, трусливо изолировал Виктора, посадив его в тюрьму.

Согласно опросам, Виктор Бабарико был самым популярным кандидатом в президенты. На настоящих выборах он бы одержал победу в первом туре.

Но помните, что стены рухнут! Не забывайте о тех, кто пожертвовал своей свободой ради нашей победы.

Поддержите Виктора и Эдуарда Бабарико письмами солидарности. Адрес для писем: Главпочтамт, абонентский ящик 8, г. Минск, 220050

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