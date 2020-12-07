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Boring Company Илона Маска впервые показала станцию туннеля под Лас-Вегасом

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  • 7.12.2020, 21:34
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Boring Company Илона Маска впервые показала станцию туннеля под Лас-Вегасом
фото: Boring Company / Twitter

В будущем Boring Company надеется провести туннель по всему Лас-Вегасу.

Компания Илона Маска Boring Company завершила прокладку скоростного туннеля под Лас-Вегасом и решила отметить это событие световой вечеринкой на новой станции. Соответствующий пост разместила компания в своем Twitter, передает liga.net.

Тоннель, длинной всего 0,8 мили (почти 1,3 км), должен открыться в январе 2021 года. По задумке, обычная 15-минутная прогулка от начала конференц-центра Лас-Вегаса до его конечной точки должна сократится до 1 минуты. Однако, есть нюансы: TechCrunch сообщил, что пропускная способность составляет всего 1200 пассажиров в час, вместо запланированных 4400 человек. Это связывают с правилами пожарной безопасности.

Кроме того, это пока не будет сеть автономных Tesla, перевозящих пассажиров, как планировалось ранее. Это будут "просто Tesla в туннелях", – отметил Маск в октябре.

Однако, есть и хорошие новости: компания уже получила одобрение на расширение линии. В будущем Boring Company надеется провести туннель по всему Лас-Вегасу.

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