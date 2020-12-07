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Боб Дилан продал права на все свои песни

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  • 7.12.2020, 22:39
  • 2,293
Боб Дилан продал права на все свои песни
Боб Дилан

Предположительно, за 200−300 млн долларов.

Компания Universal Music приобрела права на более чем 600 композиций Боба Дилана, пишет Financial Times.

Сделка охватывает все записи музыканта: от песни 1962 года Blowin' In The Wind до альбома Rough and Rowdy Ways, который вышел этим летом.

Финансовые условия сделки неизвестны. Bloomberg оценивает ее в более чем 200 млн долларов, New York Times — в 300 млн долларов.

В 2016 году Боб Дилан стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии по литературе.

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