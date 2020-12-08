Александра Герасименя: Санкции НОК — это только начало 21 8.12.2020, 8:03

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Александра Герасименя

Фото: bolshoi.by

Белорусы не остановятся!

Руководитель Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя высказалась о санкциях МОК в отношении Лукашенко и его спортивных функционеров.

«Решение МОК, определенно, является историческим и беспрецедентным и навсегда войдет как в историю Беларуси, так и в историю мирового спорта: мы добились восстановления прав спортсменов, — спортсменов, пострадавших за мирное высказывание своих политических взглядов.

Теперь спортсмены, исключенные, уволенные из сборных, смогут принять участие в мировых соревнованиях и Олимпиаде, а чиновники, наплевавшие на их права, понесут заслуженное наказание.

Исторический момент этого решения в том, что нам, Белорусскому фонду спортивной солидарности, удалось добиться принятия решения, при том что наша организация появилась только в августе, а вся работа, переговоры с МОК заняли чуть больше двух месяцев. Провластные чиновники заявляли, будто мы никто и не имеем никакого права говорить от лица спортсменов. Они ошиблись. И не только они.

Спортивные санкции МОК — это только начало. Мы не остановимся! Поздравляем всех с очень важной победой!» — приводит слова Герасимени официальный аккаунт SOS BY в инстаграме.

Напомним, что МОК запретил участвовать в мероприятиях комитета, включая Олимпийские игры, всему руководству НОК Беларуси, включая Александра и Виктора Лукашенко, а также Дмитрия Баскова.

Также МОК разрешил участвовать в Играх всем белорусским спортсменам, включая тех, кто был исключен из сборных за свою политическую и гражданскую позицию. МОК будет контролировать, чтобы федерации допустили к соревнованиям всех спортсменов без дискриминации по политическим взглядам.

МОК прекратит выплату всех платежей НОК Беларуси, помимо тех, что предназначаются спортсменам для подготовки к Олимпиадам. Стипендии теперь будут направляться не в НОК, а напрямую спортсменам.

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