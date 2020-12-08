Сегодня Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса 8.12.2020, 8:10

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Фото: Reuters

В стране применяют вакцину от Pfizer и BioNTech.

Во вторник, 8 декабря, Великобритания стала первой в мире страной, где начнется массовая вакцинация от коронавируса нового типа COVID-19.

В стране будут применять вакцину от Pfizer и BioNTech, сообщает nv.ua.

Сообщается, что первыми вакцину получат жители домов престарелых и работники хосписов. В целом, в приоритете на вакцинацию люди старше 80 лет и медики.

«Эта неделя войдет в историю, поскольку мы начинаем вакцинацию от COVID-19», — заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Всего было приобретено 40 миллионов доз вакцины — этого хватит для 20 миллионов человек, так как прививку необходимо делать дважды.

Согласно данным опроса Opinium Research, 35% британцев ответили, что не собираются вакцинироваться от коронавируса.

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.

Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгигантом Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется произвести 50 млн доз этой вакцины.

Европейское агентство лекарственных средств не позднее чем 29 декабря 2020 года примет решение о разрешении на использование вакцины производства Pfizer и BioNTech.

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