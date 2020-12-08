Сегодня Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса
- 8.12.2020, 8:10
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В стране применяют вакцину от Pfizer и BioNTech.
Во вторник, 8 декабря, Великобритания стала первой в мире страной, где начнется массовая вакцинация от коронавируса нового типа COVID-19.
В стране будут применять вакцину от Pfizer и BioNTech, сообщает nv.ua.
Сообщается, что первыми вакцину получат жители домов престарелых и работники хосписов. В целом, в приоритете на вакцинацию люди старше 80 лет и медики.
«Эта неделя войдет в историю, поскольку мы начинаем вакцинацию от COVID-19», — заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
Всего было приобретено 40 миллионов доз вакцины — этого хватит для 20 миллионов человек, так как прививку необходимо делать дважды.
Согласно данным опроса Opinium Research, 35% британцев ответили, что не собираются вакцинироваться от коронавируса.
Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.
Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech
Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгигантом Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.
До конца 2020 года планируется произвести 50 млн доз этой вакцины.
Европейское агентство лекарственных средств не позднее чем 29 декабря 2020 года примет решение о разрешении на использование вакцины производства Pfizer и BioNTech.