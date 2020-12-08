Прячьте ваши денежки 13 8.12.2020, 8:44

10,798

Усилия Нацбанка по укреплению доверия к белорусскому рублю пошли прахом.

Очередная публикация Нацбанка с анализом инфляционных ожиданий наглядно показывает масштаб кризиса доверия в нашей стране, пишет в своем блоге известный белорусский экономист Леонид Фридкин.

Время для серьезных финансовых решений стабильно не кажется подходящим большинству респондентов. Последний опрос не исключение: ноябрь считают плохим временем для крупных покупок считают 77,1% респондентов, а для осуществления сбережений – 59,1% (годом ранее – 67,6 и 60,2%). Если люди не хотят тратить деньги – это еще полбеды. Но среди тех, кто все-таки намерен сберегать, доля поклонников иностранной валюты за год выросло с 64,9% до 84,8%. А ведь 3 года назад их было только 74,4%. Получается, что усилия Нацбанка по укреплению доверия к белорусскому рублю пошли прахом.

В придачу сейчас 34,8% опрошенных предпочитают наличку, тогда как еще в августе таких было 29,8%. Таким образом, тренд вывода сбережений из-под матрацев, наблюдавшийся с августа прошлого года, закончился. Зато число желающих хранить сбережения в банке продолжает падать. Всего за 3 месяца сократилось с 11,5 до 8,9%, хотя еще год назад их было более 20%. Таким образом, популярность банковских депозитов как инструмента сбережения обвалилась до исторического минимума. Пожалуй, дело уже не столько в низких ставках, сколько в опасениях изъятия государством – на законных основаниях или без всяких оснований вообще.

Доля граждан, согласных хранить сбережения в золоте, драгметаллах или страховке уменьшилось с 18,5% в августе до 17,9%, а верящих в недвижимость – с 30 до 27,4%. Доля тех, кто выбрал ценные бумаги выросла с 5,8% до исторического максимума – 6,2%, а что-то другое – с 4,4 до 4,8%.

Таким образом, события последних месяцев окончательно подорвали веру граждан, у которых водятся денежки, в надежность рубля и хранения денег в банках. Смутные сомнения одолевают тех, кто мог бы вложить деньги в недвижимость – цены на метры как на первичном, так и на вторичном рынке катятся вниз и неизвестно, когда остановятся.

Волатильные капризы золота можно терпеть только на достаточно долгом горизонте, а жизнь коротка. Более предпочтительными кажутся самые ликвидные и мобильные инвестиции. Причем такие, у которых выше шансы ускользнуть от загребущих лап государства

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».