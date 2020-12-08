Лукашисты выступили в ООН против вывода российских войск из Крыма 10 8.12.2020, 9:12

7,050

Представители режима не поддержали резолюцию Генассамблеи.

В ходе 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 7 декабря была принята резолюция по проблеме милитаризации Крыма и Севастополя, а также акватории Черного и Азовского морей.

Как передает dw.com, за документ проголосовали 63 страны, 17 выступили против (среди них и Беларусь), еще 62 государства воздержались.

В резолюции призвали Россию «немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории».

Кроме того, считают поддержавшие документ, России следует прекратить призыв жителей Крыма в Вооруженные силы РФ в нарушение международного гуманитарного права, а также «милитаризацию» образования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».