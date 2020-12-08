Журналистку Любовь Луневу с Окрестина забрала скорая помощь

Журналистку Любовь Луневу с Окрестина забрала скорая помощь3
- 8.12.2020, 9:28
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Журналистка была задержана вчера во время Марша пенсионеров.
Журналистку телеканала «Белсат» Любовь Луневу из Центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске забрала скорая помощь, сообщила Белорусская ассоциация журналистов .
Днем 7 декабря Луневу и ее оператора Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционном понедельничном Марше пенсионеров. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии их доставили в ЦИП до суда.