Ученые обнаружили в Ираке легендарный затерянный город 8.12.2020, 10:34

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В 1250 году до нашей эры город входил в состав Ассирийской империи.

Ученым в ходе раскопок на территории Ирака удалось раскопать древний затерянный город. Речь идет о населенном пункте времен бронзового века, расположенном рядом с деревней Бассетки, пишет lenta.ua.

На остатки города археологи наткнулись еще в 2016 году. Однако открыть тайну территории удалось лишь когда сотрудник Гейдельбергского университета сумел перевести выполненные из глины клинописные таблички, выявленные на месте раскопок в 2017. Оказалось, что исследователи нашли Мардаман, в прошлом это был достаточно важный город, его упоминали в древних текстах, однако впоследствии он считался утерянным. Предположительно, записи делались еще в 1250 году до н.э., тогда населенный пункт входил в состав Ассирийской империи. На табличках описывались торговые отношения, налаженные между жителями города и их губернатором.

Мардаман находился на торговых путях, которые соединяли между собой Анатолию, Месопотамию, а также Сирию. В прошлом он являлся достаточно оживленным местом. Несколько раз происходили его завоевания и перестройка, однако после того, как власть тут перешла к туркам, в древних текстах упоминаний о нем не появлялось. В действительности же городу удалось оправиться и продолжить существование даже 500 лет спустя.

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