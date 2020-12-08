Стало известно, кто стал первым человеком в мире, получившим прививку Pfizer от коронавируса 8.12.2020, 10:45

С сегодняшнего дня в в Британии начинается массовая вакцинация.

Первым человеком в мире, который получила прививку от коронавируса от Pfizer и BioNTech, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан, пишет «Новое время».

Женщина сказала, что для нее «большая честь» получить прививку в университетской больнице Ковентри.

«Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, потому что это означает, что я наконец-то могу провести время с семьей и друзьями в Новом году после того, как я была одна большую часть года», — отметила она.

8 декабря в Британии начинается массовая вакцинация от коронавируса.

В стране будут применять вакцину от Pfizer и BioNTech.

Центры в Великобритании будут вакцинировать людей старше 80 лет и некоторый медицинский персонал.

Программа направлена на защиту наиболее уязвимых слоев населения.

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину этих компаний для широкого использования.

Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгигантом Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется произвести 50 млн доз этой вакцины.

Европейское агентство лекарственных средств не позднее чем 29 декабря 2020 года примет решение о разрешении на использование вакцины производства Pfizer и BioNTech.

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