«Они меня избивали, а теперь приглашают работать» 14 8.12.2020, 10:57

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василий дедовец

Фото: Руслан Кулевич

Осужденному во время протестов гродненцу пришло приглашение работать в милиции.

Василий Дедовец — студент Гродненского аграрного университета, получает профессию ветеринара. После президентских выборов в августе 2020 года его дважды задерживали сотрудники милиции: избивали, дали штраф и 15 суток ареста. После встречи с милиционерами Дедовец попал в больницу и к нормальной жизни вернулся только в октябре. В начале декабря на имя Василия пришло письмо из департамента охраны МВД: его пригласили поступить на службу в органы внутренних дел. Свою историю гродненец рассказал журналисту Hrodna.life.

момент задержания

Задерживали два дня подряд

Первый раз Василия задержали 9 августа на Советской площади и отвезли в тюрьму на Кирова. Выездной суд дал студенту штраф — 15 базовых величин (405 рублей). Второй раз гродненца задержали 10 августа в общежитии на улице Парижской коммуны — вместе с другими студентами он наблюдал за протестом. Ночь студент провел в спортивном зале департамента охраны Октябрьского района. На утро следующего дня парня отвезли в тюрьму на Кирова. На этот раз суд дал ему 15 суток ареста.

«Первый раз я был задержан за то, что снимал на видео толпу милиции и людей, которые кричали. В один момент силовики стали бежать и налетели на меня. Задержали с применением силы и завезли в тюрьму».

После президентских выборов тысячи гродненцев вышли на улицы города, чтобы выразить свое недовольство их результатами и массовыми арестами. Тогда милиция с применением силы задержала сотни людей. Многих отпустили 13 и 14 августа, когда рабочие предприятий требовали освобождения задержанных. Некоторые освобожденные после суток ареста оказались в больнице с различными травмами.

Ударили по столу — разбили стекло

10 августа студенты из общежития, в том числе и Василий, вышли посмотреть, что происходит на улице Парижской коммуны. На улице показались силовики на бусах и все студенты забежали в здание.

«Никто ничего не кричал, просто испугались техники, поэтому и побежали. Я успел закрыться в комнате, но через несколько секунд омоновцы выбили дверь и начали меня сильно избивать. Пшикали баллончиком в глаза и что-то кричали. Вахтерша из общежития была свидетелем всего происходящего. Она вступилась за меня, но они и на нее кричали. Успели даже ударить дубинкой по ее столу — разбили стекло».

На ряде кадров с камеры видеонаблюдения указана дата 8.08.2020. Оказалось, что дата указана некорректно из-за сбоя в системе, все события на этих кадрах произошли вечером 10 августа 2020 года

Василия силовики потянули в бус, он был в нательной майке, шортах и носках. В бусе студенту также досталось несколько ударов.

«Завезли меня в Департамент охраны, где составили протокол задержания. Держали в спортзале вместе с другими задержанными. Оттуда на следующий день меня отвезли в тюрьму на Кирова, там уже был суд, решением которого стало 15 суток ареста. Самое интересное, что поместили меня в тюрьме в ту же камеру, где я был в день выборов. Незабываемое чувство. На четвертые сутки после задержания мне стало плохо: сильно болела голова и тошнило. Мне вызвали медиков и они приняли решение о госпитализации».

Страшный сон

Из тюрьмы Василия с многочисленными гематомами и синяками доставили в больницу скорой помощи. Там он пробыл 10 дней. После выписки Василий начал процесс медицинской реабилитации и нанял адвоката. Он хотел обжаловать решение суда и наказать силовиков, которые применили при задержании силу.

василий дедовец

Фото: Руслан Кулевич

Подать обжалование и отменить приговор удалось. Найти и наказать избивших Василия омоновцев — нет. В конце ноябре из Следственного комитета пришло письмо с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела.

«После всего пережитого я продолжил учиться. Когда меня задержали, у меня была практика. Конечно, все вспоминаю как страшный сон — постоянно картина в голове, как меня задерживают в общежитии и бьют. Хорошо, что меня не отчислили. Университет пошел навстречу, за что я очень благодарен нашему ректору».

личный архив василия

личный архив василия

«Плюшки» при трудоустройстве в МВД

В начале декабря 2020 года Василию на адрес прописки в Березовку пришло письмо из силовых структур. Его приглашают поступить на службу в органы внутренних дел на должность «милиционер» или «милиционер группы задержания». Письмо отправили из Департамента охраны Московского района Минска.

«Ничего себе, они меня избивали и теперь приглашают работать! По требованиям я сразу понял, что не подхожу. И если высшее образование это временный фактор, то отсутствие ограничений по состоянию здоровья — спорный момент. Как и отсутствие административной ответственности по статье 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии)».

Василий думает, что адресатов таких писем выбирают случайно.

«Если бы они проверили кандидатов в базе данных, то приглашения на службу мне бы не последовало. Но больше всего порадовали «плюшки», которые они обещают: зарплата в 1000 рублей, возможность поступить в академию МВД, полный соцпакет и другие льготы».

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