«До свиданья, непризнанный Саша. Олимпийская сказка, прощай» 16 8.12.2020, 11:35

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Фото: Getty Images

Байнет отреагировал на санкции Международного олимпийского комитета против НОК.

7 декабря Международный олимпийский комитет ввел санкции против НОК Беларуси. Александру и Виктору Лукашенко, Дмитрию Баскову будет запрещено присутствовать на Олимпиаде и участвовать в любых мероприятиях МОК. Кроме того, МОК прекращает все выплаты НОКу Беларуси. Стипендии спортсменам будут идти напрямую.

Эта новость тут же вызвала бурную реакцию в соцсетях. Реакцию байнета собрала «Салiдарнасць».

Владимир Максимков, продюсер:

«А трибуны становятся дальше

Что такое Фэйр-плей — вспоминай.

До свиданья, непризнанный Саша,

Олимпийская сказка, прощай».

Олег Горунович, главный редактор «Трибуны»:

«В последние пару недель следил за действиями белорусских чинуш от спорта и думал: они сами нарываются. Это или тупизна, или какая-то безрассудная отвага. Похоже, что все-таки тупизна. От Международного олимпийского комитета прилетела мощная оплеуха. И кто скажет, что не по делу? Ну, наверное кто-то скажет – завтра будут негодовать борчиха Марзалюк, гребец Богданович, прыгун Недосеков и т.п. Мол, как так, мы за мир, а они…

А что до тупизны, меня поражало вот что. Чуваки, вами заинтересовался МОК, за вами пристально следят, проводят проверку – ну, хотя бы паузу возьмите, успеете всех наказать. И что они? Прессуют обладателя олимпийской лицензии в борьбе, увольняют обладателя еще одной олимпийской лицензии в виде спорта, который пока не хочу называть, устраивают фарс с письмом за Лукашенко, щемят тренера олимпийских чемпионов Козеко. Видимо, думали, что никто этого не услышит и не увидит, а вот услышали и увидели.

И будет прикольно, если это не все. Ведь еще ФИФА может заинтересоваться тем, что делают подписи господ из Дома футбола под письмом за Лукашенко. Насколько знаю, клубам высшей лиги намекают, что надо бы под обращением подписываться активнее, а ведь в ФИФА очень не любят, когда жмут по политическим мотивам. Возможно, именно поэтому просьбы чинуш к футболистам очень робкие. Понимают, что в случае огласки могут и здесь получить по жопе».

Телеграм-канал Ха-ха, я тут жыву:

«Федерации хоккея Республики Беларусь запретила Международному Олимпийскому Комитету посещать матчи Рождественского турнира по хоккею на призы Лукашенко»

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