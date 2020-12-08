«Судный день» отменяется

«Судный день» отменяется12
- 8.12.2020, 11:44
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Те, кто крал, хорошо разбирались в том, что крали и откуда.
Лучше всего о положении дел в России, говорит сегодняшний случай в Таганроге – со сверхсекретного «самолета Судного дня» Ил-80 предназначенного для управления вооруженными силами в условиях ядерного конфликта, украли 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков, пишет Telegram-канал «СерпомПО».
Летающий командный пункт проходил на аэродроме Таганрог-Южный модернизацию. Вскрыли грузовой люк и утащили.
Это как же можно было так охранять секретный объект, чтобы подобное наглое воровство стало возможным?
Кроме того, понятно - те, кто крал, хорошо разбирались в том, что крали и откуда. И ведь не боятся.
В сообщениях пропаганды все отлично – испытывается новое оружие, проводятся учения, катаются парады. А за фасадом такие вот истории. За красивыми декорациями в вопросах обороны скрывается гнилье. Впрочем, так у Путина во всем – медицине, образовании, экономике. Стоит только заглянуть за парадный занавес.