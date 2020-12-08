Число выздоровевших от COVID-19 за сутки в Украине превысило число заболевших
8.12.2020, 12:11
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В течение суток в стране провели 55 070 тестирований на COVID-19.
Как стало известно сайту Charter97.org из данных Минздрава Украины, в стране за сутки СOVID-19 подтвердили у 10 811 человек. Стоит отметить, что за сутки выздоровело 12 860 человек. Таким образом число выздоровевших превысило число заболевших.
По данным Минздрава, 195 заболевших умерли, а 1319 были госпитализированы.
В течение суток провели 55 070 тестирований на коронавирус.
Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 832 758 случаев COVID-19, 436 564 выздоровели, 13 928 умерли.
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